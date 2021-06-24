В Самаре на три дня закроют движение на улице Береговой из-за ремонта газопровода

Движение закроют на выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в районе дома №9 по улице Береговой будут ремонтировать газопровод. В течение трех дней движение автотранспорта на данном участке будет ограничено.

- С 8 утра 26 июня до 16 часов 28 июня движение в районе Береговой, 9 будет ограничено. Просим с пониманием относиться к временным неудобствам, - сообщили в городской администрации.

Напомним, сегодня, 24 июня было временно ограничено движение общественного транспорта на пересечении Чапаевской и Вилоновской. Автобусы №24 пустили в объезд.