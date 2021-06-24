"Они до сих пор не извинились": Хинштейн попросил Генпрокуратуру проверить ЧП с катером и надувной лодкой

Этот катер врезался в лодку с семьей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил представителей Генпрокуратуры провести проверку по факту ЧП на Волге. Напомним, что в пятницу в районе Копылово катер протаранил надувную лодку, в которой находилась семья с ребенком. В результате глава семейства пропал. Чуть позже выяснилось, что на катере, возможно, находились директор Жигулевского заповедника и депутат Жигулевской думы. Эту историю КП-Самара уже рассказывала со слов самой пострадавшей - Ольги Безруковой. Она же и обратилась к депутату.

- Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на «моторке», даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке она осталась с 5 летним сыном. Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было 5–6, осталось только 3). Кого они высадили — пока остаётся тайной, - поделился информацией депутат.

Он отметил, что - по его мнению - факт должны очень строго проверить. Пока же даже не заведено уголовное дело. Также он уточнил, что перед семьей никто не попытался по-человечески извиниться.

Александр Хинштейн также заявил, что будет требовать исключения депутата из партии, если подтвердится что команда катера оставила в опасности пострадавшую семью.