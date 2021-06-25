В Самаре возбудили уголовное дело после того, как пьяные чиновники протаранили на катере лодку с ребенком на борту

Уголовное дело возбудили по факту нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самарской области по прошествии недели все же возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло в минувшую пятницу – 18 июня.

Напомним, в тот день надувную лодку, в которой находились Ольга Безрукова ее муж Денис и 5-летний сын протаранил катер. От удара Денис выпал за борт, его судьба до сих пор не известна. Люди же, которые были на катере, просто уехали. По словам Ольги, она махала им и просила о помощи, но ее проигнорировали.

После того, как о произошедшем написали СМИ, в том числе «КП-Самара», происшествием заинтересовались надзорные органы. В Куйбышевской транспортной прокуратуре установили, что катер, который протаранил лодку, принадлежит Жигулевскому заповеднику, люди на борту были нетрезвы - все, кроме водителя.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, катер принадлежит Жигулевскому заповеднику Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А сегодня стало известно о возбуждении уголовного дело, его расследованием займутся сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- По версии следствия, 18 июня лицо, управлявшее маломерным судном «Фьорд-460», нарушило правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и допустило столкновение с лодкой «Gladiator-370». Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Родные и близкие надеются, что Денис мог выжить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тело Дениса Безрукова пока не найдено, его семья надеется на чудо – мужчина хорошо плавал и, если его не оглушило столкновение с катером (удар пришелся как раз на ту сторону, где он сидел), теоретически он мог выжить.

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После столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков, его супруга и дети до последнего верят, что мужчина жив (подробности)