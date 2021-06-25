Самарский врач объяснил, можно ли при вакцинации заразиться коронавирусом

Самарский врач объяснил жителям региона, можно ли заболеть коронавирусом из-за вакцинации. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Муравец рассказал, что попадает в организм человека после прививки и может ли это "нечто" навредить здоровью человека.

- Безусловно, ответ "нет", это определяется тем, как устроены современные вакцины от коронавируса. При их производстве не используется живой вирус. В наиболее массовых Спутнике и ЭпиВакКороне используется лишь один компонент вируса: это в первом случае генетическая информация о S-белке, во второй пептидные кусочки S- белка, - рассказал врач.

Он привел пример: если в пакет положить руль, педаль газа и долго трясти, автомобиль не получится. В случае с вакциной то же самое: абсолютно невозможно заболеть коронавирусной инфекцией от вакцинации.

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