В Тольятти могут закрыть доступ к пляжу в 6 квартале

В Тольятти могут закрыть доступ к пляжу

В Тольятти могут полностью закрыть доступ жителей к пляжу в 6-м квартале, пока там идет реконструкция. Об этом говорится в сообщении городской думы автограда.

Сейчас на набережной проводится реконструкция, людей туда пускать не должны. Однако, там работает прокат различного инвентаря, а к воде ведут самодельные настилы. Спасателей в том месте нет и официально запрещено купаться. Но отдыхающие все равно приходят.

Зампредседателя комиссии по бюджету и экономической политике Татьяна Никонорова сказала, что в происходящем необходимо разобраться. "Возможно, как-то нужно организовать доступ к воде людям так, чтобы они не рисковали своим здоровьем. Либо просто закрыть пляж, если мы не можем организовать безопасный доступ к воде", - сказала депутат.

Ранее в Самаре определили места, где нельзя купаться и чем это грозит.