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Общество22 июня 2021 12:50

Где нельзя купаться в Самаре в 2021-м и какой штраф за купание в неположенном месте

Разбираемся, где нельзя купаться в Самаре в 2021 году, и чем это грозит
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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По закону в Самаре оштрафовать могут тех, кто игнорирует знаки, запрещающие купание

По закону в Самаре оштрафовать могут тех, кто игнорирует знаки, запрещающие купание

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Городская администрация опубликовала список мест, где нельзя купаться в Самаре в 2021 году. Всего в перечне 77 позиций. Значительная часть списка - это второстепенные водоемы или участки рек, которые немногие горожане воспринимают как пригодные для плавания. Среди них:

Многочисленные озера Куйбышевского района;

Побережья Сухой Самарки и Татьянки;

Водоемы во дворах жилых домов и скверов;

Озера Шишига, Паршино;

Озера в поселках Козелки и Красный Пахарь;

Оба берега реки Самары в границах города;

Река Сок в границах Красноглинского района.

Вместе с этим купание оказалось официально запрещено на берегах островов напротив города. То есть, за Волгой - в специфических самарских рекреационных зонах, где каждое лето отдыхают тысячи горожан. Не в последнюю очередь из-за близости к воде и возможности купаться. Под запретом оказались прибрежные песчаные территории островов Поджабный, Рождественский, Голодный, Зелененький и других. Из документа также можно сделать вывод, что наличие турбазы и не полностью “дикой” территории не гарантирует возможности легально заходить в воду.

Напомним, что в апреле 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес поправки в закон об административных штрафах, согласно которым можно штрафовать за купание в необорудованных местах. Закон гласит: “Купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей”.

Введение жестких ограничений обусловлено количеством несчастных случаев на воде. Впрочем, у самарцев и гостей города есть в распоряжении несколько километров официальных пляжей.

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