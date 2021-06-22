Где нельзя купаться в Самаре в 2021-м и какой штраф за купание в неположенном месте

По закону в Самаре оштрафовать могут тех, кто игнорирует знаки, запрещающие купание
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Городская администрация опубликовала список мест, где нельзя купаться в Самаре в 2021 году. Всего в перечне 77 позиций. Значительная часть списка - это второстепенные водоемы или участки рек, которые немногие горожане воспринимают как пригодные для плавания. Среди них:
Многочисленные озера Куйбышевского района;
Побережья Сухой Самарки и Татьянки;
Водоемы во дворах жилых домов и скверов;
Озера Шишига, Паршино;
Озера в поселках Козелки и Красный Пахарь;
Оба берега реки Самары в границах города;
Река Сок в границах Красноглинского района.
Вместе с этим купание оказалось официально запрещено на берегах островов напротив города. То есть, за Волгой - в специфических самарских рекреационных зонах, где каждое лето отдыхают тысячи горожан. Не в последнюю очередь из-за близости к воде и возможности купаться. Под запретом оказались прибрежные песчаные территории островов Поджабный, Рождественский, Голодный, Зелененький и других. Из документа также можно сделать вывод, что наличие турбазы и не полностью “дикой” территории не гарантирует возможности легально заходить в воду.
Напомним, что в апреле 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес поправки в закон об административных штрафах, согласно которым можно штрафовать за купание в необорудованных местах. Закон гласит: “Купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с неприспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей”.
Введение жестких ограничений обусловлено количеством несчастных случаев на воде. Впрочем, у самарцев и гостей города есть в распоряжении несколько километров официальных пляжей.
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