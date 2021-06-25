В Самаре отменили авиарейсы во Францию из-за попадания в «красную зону» по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом с в стране ухудшается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания «ИрАэро» сообщила о переносе открытия регулярных рейсов из Самары в Париж с августа на октябрь 2021 года. Расписание было скорректировано из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

- В связи с попаданием России в «красную зону» из-за роста заболеваемости COVID-19 мы вынуждены корректировать наши планы по полётам во Францию, - сообщил заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Ранее сообщалось, что из шести городов России – Самары, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, планировалось осуществлять перелеты во французский аэропорт Бове сразу после того, как Франция возобновит выдачу виз гражданам России. Однако этого не произошло и перелеты отложили на осень.