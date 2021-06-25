В Самаре ужесточили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений на объектах потребительского рынка

Власти в ежедневном режиме мониторят соблюдение противоковидных ограничений на объектах потребительского рынка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области поручил усилить контроль за выполнением ограничительных мер на объектах потребительского рынка и бытового обслуживания, общественном транспорте, в связи с ростом заболеваемости в данных отраслях. 25 июня представители админимтраций Самары и Железнодорожного района, а также специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции проверили, как соблюдаются противоковидные мероприятия в одном из торговых центров.

Напомним, что в настоящее время в Самаре действует ряд коронавирусных ограничений на объектах потребительского рынка. Так, посетители и рабочие ресторанов быстрого питания в ТЦ должны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию. Кроме того, на фудкорте должна соблюдаться максимальная наполняемость заведений не более 50%, а после каждого клиента стол должен обрабатываться. Официанты должны обслуживать посетителей только по электронному меню и не допускать очередей.

- По итогам проверки в ТЦ было выявлено нарушение, касающееся работы развлекательного комплекса для детей. Необходимо отметить, согласно региональному постановлению от 16.12.2020 № 365, данные объекты должны прекратить свою работу, - рассказали в администрации.

Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения. На юридическое лицо может быть наложен административный штраф от 100 до 300 тысяч рублей. По данным администрации Железнодорожного района за весь период действия режима повышенной готовности было составлено около 250 протоколов на общую сумму почти 3 миллиона рублей.

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