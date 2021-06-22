Самарские рестораны не готовы к введению коронавирусных ограничений

Самарские рестораторы считают, что действующие меры сейчас достаточны для обеспечения безопасности гостей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, по данным на 22 июня 2021 года за сутки подтвердились 90 новых случаев заболевания среди местных жителей. В Москве начинают вводить ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, врачи Самары опасаются третьей волны коронавируса с индийским штаммом.

Коронавирусные ограничения в Москве начали возвращаться в сферу общественного питания. Там, снова ввели запрет на посещение фудкортов, а также запретили ресторанам и кафе работать с 23:00 до 06:00, в том числе проводить тусовки в ночных клубах. «КП-Самара» решила выяснить, готовы ли самарские заведения к введению коронавирусных ограничений, как в 2020 году.

- Рестораны Самары абсолютно не готовы к введению жестких ограничений. Прошлый удар пандемии был настолько сильным, что до сих пор не удалось полностью восстановиться, - рассказал в беседе с «КП-Самара» ресторатор, руководитель ассоциации вкусных ресторанов Milimon Family Евгений Реймер.

Ресторатор отметил, что прошлогодняя пандемия коронавируса, с введением ограничений, привела к тому, что самарские общепиты потеряли значительную часть профессиональных сотрудников. По словам Евгения Реймера, многие повара в пандемию коронавируса перешли в другую сферу деятельности.

- В настоящее время восполнить потери профессионалов полностью не удалось. Если такое повториться сейчас, то Самара может забыть, что такое вкусная еда и хороший сервис, - сказал Евгений Реймер.

Его слова подтвердил также президент Ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков. Алексей Михайлович также уверен, что отрасль не сможет перенести еще одну волну коронавируса с введением жестких ограничений для ресторанного бизнеса.

- Я считаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что на оперштаб не приглашают рестораторов и бизнесменов. То есть, мнения этой отрасли не учитывается при принятии решений, - высказал свое мнение Алексей Бобков.

Рестораторы также не считают справедливым то, что в первую очередь ограничения касаются именно ресторанного бизнеса, в то время как нарушения санитарных требований, например, в летний период, происходят в большинстве случаев в других общественных местах – в общественном транспорте или на пляжах.

Однако самарские рестораторы выполняют все антиковидные меры, введенные в регионе. В заведениях Самары продолжают заботиться о безопасности гостей, регулярно обрабатывают поверхности, сотрудники ресторанов носят защитные маски и перчатки, а на входе проверяют температуру. Выполнение всех этих требований, по словам самих рестораторов, и есть компромисс, который позволяет не вводить более серьезные ограничения.

- В связи с тем, что количество вакцинированных в регионе с каждым днем увеличивается, введение дополнительных ограничительных мер в сфере ресторанного обслуживания будет избыточным. Это может привести только к тому, что будет нанесен урон экономике отрасли, - отметил Евгений Реймер.

Сегодня, 22 июня 2021 года, в правительстве Самарской области состоялось оперативное заседание по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Самарские власти не исключили возможности введения дополнительных антиковидных мер. В настоящее время в Самарской области уже действуют ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров и другие меры. Однако тенденция к росту заболеваемости коронавирусом задаёт необходимость принятия дополнительных решений.