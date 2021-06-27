Пропавшего после столкновения с катером пьяных депутатов самарца нашли в Волге

Ольга сфотографировала катер, который врезался в лодку с их семьей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Под Самарой нашли Дениса Безрукова, который попал 18 июня, после ЧП на Волге. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили собственные источники. Тело молодого мужчины очевидцы обнаружили в районе Зольного, после этого его передали правоохранителям.

Напомним, 18 июня на Волге в районе полуострова Копылова, села Моркваши произошла трагедия. В резиновую лодку, в которой находился 32-летний Денис Безруков с женой Ольгой и маленьким сыном, на полном ходу врезался катер «Фьорд-460». На его борту находились депутаты Жигулевской думы от «Единой России», в том числе директор нацпарка «Самарская лука» Юрий Краснобаев. Как выяснилось позже, они возвращались с мероприятия и были пьяны. От удара Денис вылетел из лодки, и его поиски много дней были безуспешным. Не оказав помощи пострадавшей семье, депутаты скрылись с места происшествия. После поднятого скандала участников аварии лишили членства в партии, а Юрий Краснобаев лишился должности.

Информацию об обнаружении тела Дениса Безрукова подтвердили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

- Сейчас продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили в ведомстве. - Назначен ряд экспертиз.

А жена погибшего, Ольга Безрукова ищет свидетелей страшного ЧП. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8(908)345 3674 – Безрукова Ольга (супруга) или 112. Конфиденциальность гарантируется.