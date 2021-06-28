В Самаре ТОЦ «Вертикаль» снова выставили на торги из-за банкротства

"Вертикаль" является одним из самых высоких зданий в городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на торги выставили Торгово-офисный центр «Вертикаль», который находится в процедуре банкротства. Начальная цена аукциона составляет 800 миллионов рублей.

На торгах Российского аукционного дома выставлен ТОЦ «Вертикаль». С 26 июня по 3 августа 2021 года будут приниматься заявки, начальная стоимость лота – 800 миллионов рублей. Помимо основного торгово-офисного здания в собственности имеются земельные участки, парковка, распределительная подстанция, оборудование, системы видеонаблюдения и прочие системы контроля доступа, офисная техника и техника для уборки помещений, а также два автотранспорта – автомобиль «Лада Ларгус» и мини-погрузчик.

Напомним, в конце декабря прошлого года на популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже ТОЦ «Вертикаль» за 890 миллионов рублей.