В Самаре мужчина выпал из лодки и утонул на глазах у своего внука и отдыхающих

Мужчина выпал из лодки и попал под баржу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером, 27 июня, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП на воде. Очевидцы сообщают, что мужчина, в возрасте около 60 лет, катался на лодке вместе со своим внуком по протоке Сухая Самарка. В какой-то момент дедушка упал в воду.

- Мужчина сразу скрылся под баржей, а десятилетнего мальчика успели спасти очевидцы, - рассказали журналисту «КП-Самара» очевидцы происшествия на Сухой Самарке.

К месту происшествия прибыли спасатели. Водолазы нашли утонувшего мужчину и на берегу передали тело сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что в том месте, где произошло ЧП, постановлением главы Самары купаться запрещено.