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Общество28 июня 2021 10:07

В Самаре в границах исторического поселения построят высотные здания

Администрация Самары выдала разрешение на застройку
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре исторический центр хотят застроить многоэтажками

В Самаре исторический центр хотят застроить многоэтажками

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской появятся новые высотные здания. Администрация Самары выдала компании ООО ИСК «Бизнес Дата» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Согласно опубликованному постановлению, компания будет застраивать участок площадью 26,49 тысяч квадратных метров многоэтажными жилыми зданиями. Застройщик берет на себя обязательство расселить граждан, которые проживают в аварийных и ветхих домах.

Стоит отметить, что в обозначенных границах находятся также объекты культурного наследия и памятники архитекторы.