Федералы назвали причину аномалии смертельных ДТП в Самарской области

Первые выводы комиссии - неудовлетворительная работа минтранса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная комиссия ГУ ОБДД МВД России закончила работу по выявлению причин «аномалии» смертельных ДТП в Самарской области. Первоначальные выводы полицейских коснулись неудовлетворенной работы регионального министерства транспорта.

- Едва ли не большинство смертельных ДТП - явились итогом недоработок дорожников: отсутствия отбойников, освещения, разметки, дорожных знаков и прочее, - рассказал на своей станице в социальных сетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, который инициировал проверку комиссии.

Напомним, федеральные полицейские прибыли в Самарскую область на прошлой неделе. При них, за время работы произошло еще несколько массовых автокатастроф в регионе, где погибли люди. Так, «самарская аномалия» уже насчитывает 15 крупных смертельных ДТП с начала года.