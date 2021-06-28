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Общество28 июня 2021 10:51

Федералы назвали причину аномалии смертельных ДТП в Самарской области

Выводы комиссии весьма безрадостны для Министерства транспорта Самарской области
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Первые выводы комиссии - неудовлетворительная работа минтранса

Первые выводы комиссии - неудовлетворительная работа минтранса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная комиссия ГУ ОБДД МВД России закончила работу по выявлению причин «аномалии» смертельных ДТП в Самарской области. Первоначальные выводы полицейских коснулись неудовлетворенной работы регионального министерства транспорта.

- Едва ли не большинство смертельных ДТП - явились итогом недоработок дорожников: отсутствия отбойников, освещения, разметки, дорожных знаков и прочее, - рассказал на своей станице в социальных сетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, который инициировал проверку комиссии.

Напомним, федеральные полицейские прибыли в Самарскую область на прошлой неделе. При них, за время работы произошло еще несколько массовых автокатастроф в регионе, где погибли люди. Так, «самарская аномалия» уже насчитывает 15 крупных смертельных ДТП с начала года.