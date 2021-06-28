На реке Самаре в Железнодорожном районе хотят построить причал

Пристани для катеров могут появиться на реке Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары опубликовала проект постановления о разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка, который расположен на берегу реки Самары на улице Степана Халтурина. Компания ООО «Парсел-инвест» планирует построить на данном участке причалы для маломерных судов.

Согласно документу, пристани будут располагаться вдоль реки Самары на улице Степана Халтурина. Общая площадь земельного участка составляет 26,2 тысяч квадратных метров.

Напомним, в опубликованном проекте также имеются сведения о застройке исторического центра Самары. Так, компания ООО ИСК «Бизнес Дата» планирует получить разрешение на строительство высотных домов в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.