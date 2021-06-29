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Происшествия29 июня 2021 8:38

В Самарской области на АГЗС загорелась автоцистерна, показываем видео с места ЧП

Пожарные смогли оперативно потушить пламя и предотвратить взрыв
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные вовремя смогли предотвратить взрыв

Пожарные вовремя смогли предотвратить взрыв

Фото: Кадр видео

В поселке Суходол Самарской области на одной из АГЗС произошел пожар. По данным ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», на территории газовой заправки загорелась автоцистерна.

- Во время перекачки газа пропана из автоцистерны в АГЗС произошел хлопок, начался пожар. Пламя перекинулось на автоцистерну «Скания», - рассказали спасатели.

В течение часа пожарные сдерживали и тушили огонь. В результате слаженных и оперативных действий спасателей Сергиевского района удалось избежать взрыва и последствий ЧП. После ликвидации открытого горения пожарные еще восемь часов дежурили на АГЗС, чтобы убедиться, что больше угрозы нет.

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Пожар, АГЗС Самарская область.
Пожар, АГЗС Самарская область.
Пожар, АЗС Самарская область.