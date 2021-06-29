В Самаре хотят отремонтировать трамвайные пути и установить автострелки на Ново-Садовой

Рабочие разберут рельсы, установят автострелки и заново отремонтируют участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское ТТУ ищет подрядчика, который займется ремонтом трамвайных путей на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. Победителем электронного аукциона стала компания АО «ВТС Метро», которая была единственным участником торгов. В связи с этим торги были признаны несостоявшимися.

Согласно техническому заданию, подрядная организация должна будет отремонтировать трамвайные пути и уложить автоматические стрелки. После завершения ремонта рабочие заново отремонтируют асфальтное покрытие на данном участке.

Напомним, ТТУ по контракту заплатит 73,8 миллионов рублей за выполнение работы. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 110 дней с момента подписания договора.