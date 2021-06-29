В честь Головкина хотят назвать сквер около музея Алабина

Именем купца хотят назвать сквер около музея

На заседании организационного комитета по проведению в Самарской области мероприятий, посвященных 150-летию Константина Павловича Головкина рассмотрели несколько предложений по увековечиванию имени известного самарца. Кроме установки памятника Константину Головкину, комитет рассматривает возможность присвоения имени Головкина одному из безымянных скверов Самары. Одно из предложений, которое было поддержано многими участниками, стало присвоение имени скверу на Красноармейской возле областного историко-краеведческого музея им Алабина. - Мы двумя руками за, тем более, что Константин Павлович был директором музея, хоть и недолго, - Отметил директор музея Андрей Кочетков.

Кроме того, есть предложение назвать именем купца бульвар на Ново-Садовой от Загородного парка до Современника и другие безымянные локации.

Окончательное решение будет принято после народного голосования и заключения экспертной комиссии.

Напомним, что в этом году проходит масштабное празднование 150-летия Константина Головкина. В его честь планируют установить памятник. Также в честь этой даты отремонтируют Дачу со слонами.