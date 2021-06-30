Два человека погибли на пожаре в историческом центре Самары

Ночью в Самаре тушили жилой дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в историческом центре Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в ночь на среду, 30 июня. Горел частный жилой дом на улице Куйбышева. Пожар был локализован на площади в 100 кв. метров, в 1:33 ликвидировали открытое горение. На месте работали 47 человек и 20 единиц техники.

На месте пожара обнаружили тела двоих человек. Их личности сейчас устанавливаются. Также выявляются причины пожара и гибели людей.

Ранее сообщалось, что в жилой дом в Самарской области попала молния.