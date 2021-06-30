Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2021 11:24

Автобус с самарскими туристами столкнулся с грузовиком в Ростовской области

Автобус, в котором находились 44 человека, ехал из Крыма в Тольятти
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Ростовской области

Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Ростовской области

Автобус с самарскими туристами столкнулся с грузовиком в Ростовской области, сообщают в местном ГИБДД.

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса столкнулся с грузовиком, который ехал перед ним. В результате аварии пострадали два человека - второй водитель и экскурсовод.

Пострадавших доставили в больницу, пассажиров другой автобус довез до ближайший гостиницы.

Сейчас выясняются причины произошедшего, пострадавшим оказывают помощь врачи.