Автобус с самарскими туристами попал в аварию в Ростовской области

Автобус с самарскими туристами столкнулся с грузовиком в Ростовской области, сообщают в местном ГИБДД.

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса столкнулся с грузовиком, который ехал перед ним. В результате аварии пострадали два человека - второй водитель и экскурсовод.

Пострадавших доставили в больницу, пассажиров другой автобус довез до ближайший гостиницы.

Сейчас выясняются причины произошедшего, пострадавшим оказывают помощь врачи.