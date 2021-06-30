В Самаре рядом с парком Дружбы хотят построить высотки с 0,5 парковочного места на квартиру

В данном квартале сейчас находятся двухэтажки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала проект постановление о выдаче разрешений на строительство капитальных объектов с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства. Компания «Самарский строительный альянс» хочет застроить многоэтажками квартал рядом с парком Дружбы на улице Гагарина.

Согласно опубликованному документу, ООО «ССА» просит предоставить разрешение на строительство высотных жилых зданий с 0,5 парковочного места на квартиру. Новые многоэтажки могут появиться в границах улиц Советской Армии, Карбышева, Гагарина и Печерской. Общая площадь земельного участка 96,6 тысяч квадратных метров.

Решение по данному проекту будет приниматься на публичных слушаниях, которые состоятся 5 июля 2021 года в здании администрации Октябрьского района. Слушания пройдут в 17:30, регистрация участников за полчаса до начала.

Ранее сообщалось, что ООО ИСК «Бизнес Дата» также просят выдачи разрешения на высотную застройку в границах исторического поселения – Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Арцыбушевской.