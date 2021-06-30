В Самаре с 1 июля 2021 года запретят поворачивать с Ново-Садовой на Советскую Армию

Поворот налево на Советской Армии запрещен на неопределенный срок

В Самаре с 7 утра 1 июля 2021 года запретят поворачивать налево с улицы Ново-Садовой на Советскую Армию по направлению «в город». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

- Схема движения изменена по рекомендации ГИБДД в целях оптимизации транспортных потоков. Будьте внимательны и осторожны при планировании поездок, - сообщили чиновники.

Теперь, чтобы проехать к Московскому шоссе, автомобилисты могут воспользоваться улицей Ново-Вокзальной или Гастелло.

Напомним, с 26 июня по 15 августа на Ново-Садовой временно ограничили движение на участке от улицы Гастелло до АЗС «Татнефть». Движение транспорта на это время организовано по дублеру.