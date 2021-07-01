В Самаре будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал» с кондиционерами, розетками и USB

В ближайшее время троллейбусы будут выпущены в рейсы.

В Самару поставили 22 новых современных троллейбуса «Адмирал», которые укомплектованы кондиционерами, системой видеоконтроля, мультимедийной системой, а также в них есть розетки и USB-порты для зарядки гаджетов. Троллейбусы поставили «ПК Транспортные системы».

- Совсем скоро жители Самары изменят свое представление о комфортном общественном транспорте, когда проедутся на наших новых современных троллейбусах. В ближайшее время техника выйдет на улицы Самары, - рассказал президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

«Адмирал 6281» - это высокотехнологичные троллейбусы, которые не имеют аналогов на отечественном рынке. Троллейбусы отвечают всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров. Общая пассажировместимость – 96 человек, из которых 33 сидячих места. Низкопольный троллейбус имеет широкие двери, что значительно увеличивает скорость пассажирообмена, а значит повыситься эффективность эксплуатации транспорта в городе.