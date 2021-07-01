Молодую маму Анастасию Ерёмину, которая пропала на полуострове Копылово, нашли мертвой

Тело пропавшей девушки нашли в воде Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 1 июля 2021 года была обнаружена мертвой Анастасия Ерёмина, которая потерялась на полуострове Копылово во время отдыха с друзьями. Как рассказали журналисту «КП-Самара» друзья погибшей, тело девушки прибило волнами в районе пляжа в селе Федоровка, на противоположной стороне через Волгу от того места, где отдыхала компания.

- Нам позвонили очевидцы и сообщили, что к пляжу прибило тело мертвой девушки, по описанию похожую на Настю. Мы опознали труп, сейчас проводится вскрытие, чтобы установить причины ее смерти, - рассказала «КП-Самара» подруга погибшей.

Напомним, Анастасию Ерёмину в последний раз видели в ночь на 28 июня. Компания друзей из Тольятти выехали на отдых с палатками на полуостров Копылово. В какой-то момент Анастасия вспылила и ушла от компании, сказав, что ей нужно побыть одной и успокоиться. Супруг Анастасии Ерёминой начал искать девушку ночью и утром, однако ее следов не было. Мужчина обратился в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт», поиски велись несколько дней.

У Анастасии и Сергея есть маленькая трехлетняя дочка, которую на время отдыха с друзьями они оставили в деревне у родственников.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анастасии Ерёминой.

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