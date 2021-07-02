В Новокуйбышевске будут судить членов ОПГ «Индейцы», под предводительством Сергея Коптелова

Члены ОПГ убили и утопили криминального авторитета в Волге. Фото: Предоставлено СУ СКР по Самарской области

СК завершил расследование уголовного дела в отношении членов преступной группировки из Новокуйбышевска. В зависимости от степени участия, члены ОПГ «Индейцы» обвиняются в вымогательствах, незаконном сбыте наркотиков, в покушении на убийство и в убийстве, а также в умышленном уничтожении чужого имущества и хранении оружия и боеприпасов.

ОПГ «Индейцы» была сформирована в январе 2011 года новокуйбышевцем Сергеем Коптеловым. В состав группировки вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. В период своего существования преступной группой было совершено не менее трех преступлений, в том числе убийство человека путем удушения, покушение на убийство путем избиения и поджог чужого имущества с целью уничтожения.

- В марте 2010 года Сергей Коптелов, с целью захвата имущества его знакомого Бочкарева стоимостью более 40 миллионов рублей, обратился к Игорю Шевяхову, занимающему должность заместителя начальника-начальника криминальной милиции ОВД по городу Новокуйбышевск. Шевяхов поместил «подсадного» в одну камеру с Бочкаревым, однако тот отказался выполнять требования, за что ему были подброшены наркотики «подсадным» человеком, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

После этого Шевяхов убедил Коптелова, что «подсадного» нужно убить, чтобы предотвратить огласку. Члены преступной группы в январе 2011 года задушили его на территории промышленной базы. Тело отвезли на территорию одной из баз отдыха в Ставропольском районе.

Кроме того, члены ОПГ «Индейцы» в 2015 году избили до полусмерти местного жителя Новокуйбышевска, у которого возник конфликт с женой Коптелова. Мужчина получил не менее четырех ударов металлическим прутом по голове и чудом остался жив, благодаря вовремя приехавшей скорой. Также преступники подожгли автомобиль второго мужчины из Новокуйбышевска, к которого также возникли разногласия с супругой Коптелова.

В феврале 2020 года Коптелов шантажировал заместителя директора строительной фирмы ООО «Спутник» и требовал выплачивать по 100 тысяч рублей ежемесячно. Завладеть денежными средства Коптелов не смог, поскольку 16 марта 2020 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и его дальнейшая преступная деятельность была пресечена.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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