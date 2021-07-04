Деньги вперед: девушка легкого поведения развела тольяттинца на деньги

В полиции уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шесть тысяч рублей отправил житель Тольятти по имени Николай ночной бабочке, чей профиль нашел на специализированном сайте. Интернет-ресурс позволяет рассмотреть девушек во всей красе и быстро связаться с той, что пришлась по вкусу. Администраторы предупреждают, что нельзя переводить девушкам предоплату, но 18-летний Николай этот полезный совет проигнорировал.

Деньги переведены, услуга не оказана, молодой человек разгневан, разочарован и жаждет мести. Поэтому обратился в полицию.

- Такое заявление действительно поступило, - прокомментировали ситуацию собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах. – Уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество», сумма ущерба составляет 6299 рублей.

Интересно, что личность обольстительной обманщицы до сих пор не установлена. Да и кто скрывался за ее интернет-профилем, пока не ясно.

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Пострадавший обратился с заявлением в полицию (подробности)