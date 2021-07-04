В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении столичного адвоката, который домогался до собственной дочери

Подозреваемый арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении московского адвоката Александра О. Мужчине 36 лет, он живет в столице с женой и дочкой.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», в прошлом году он приезжал с семьей на новогодние каникулы к родителям в Шигонский район. По версии следствия, примерно в это время он трогал половые органы собственной дочери. На тот момент девочке было пять лет.

Как «всплыла» эта история, пока не совсем понятно, однако источники говорят, что информацию тщательно проверяли до того, как предъявлять какие-либо претензии к столичному адвокату.

Недавно мужчину арестовали, уголовное дело возбудили по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.