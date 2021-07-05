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Общество5 июля 2021 15:53

В выходные в Самарской области поймали 61 пьяного водителя

В регионе продолжаются рейды по выявлению нетрезвых водителей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области продолжаются рейды по выявлению пьяных водителей

В Самарской области продолжаются рейды по выявлению пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за выходные поймали 61-го нетрезвого водителя. Об этом сообщили в региональной полиции.

В регионе по пятницам и выходным дням проводятся рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей.

За прошедшие выходные на дорогах выявили в общей сложности 2,5 тысячи различных нарушений. В дальнейшем рейды продолжатся.

Недавно в Самарской области закончила работу комиссия, которая определяла, почему в регионе происходит большое количество ДТП с жертвами.