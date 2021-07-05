В выходные в Самарской области поймали 61 пьяного водителя

В Самарской области продолжаются рейды по выявлению пьяных водителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области за выходные поймали 61-го нетрезвого водителя. Об этом сообщили в региональной полиции.
В регионе по пятницам и выходным дням проводятся рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей.
За прошедшие выходные на дорогах выявили в общей сложности 2,5 тысячи различных нарушений. В дальнейшем рейды продолжатся.
Недавно в Самарской области закончила работу комиссия, которая определяла, почему в регионе происходит большое количество ДТП с жертвами.