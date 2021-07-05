Трагедии на воде в основном происходят на необорудованных пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки утонули три человека. Об этом сообщают в региональном МЧС.

В воскресенье, 4 июля, в Волжском районе спасатели достали из воды тело 28-летнего мужчины. Затем в Промышленном районе Самары из воды извлекли 71-летнего погибшего мужчину. В дальнейшем в Челно-Вершинском районе очевидцы извлекли тело 32-летнего мужчины.

По данным МЧС, с начала года на воде погибли 36 человек, среди которых трое детей. Отмечается, что в большинстве случаев смертельные случаи происходят на необорудованных пляжах, купание на которых не разрешено, поэтому отсутствуют посты спасателей. Также трагедии на воде происходят, когда отдыхающие находятся в пьяном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они до сих пор не извинились": Хинштейн попросил Генпрокуратуру проверить ЧП с катером и надувной лодкой

В результате столкновения пропал мужчина - глава семейства, который был на лодке с женой и ребенком (подробнее)