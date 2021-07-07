В Самарской области двоих будут судить за незаконный оборот наркотиков

В Самарской области выявили двоих молодых людей, хранивших у себя наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти и Жигулевске полицейские выявили двоих молодых мужчин, которые хранили у себя наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В Тольятти оперативники выяснили, что 32-летний молодой мужчина держал наркотики у себя в квартире. У него в жилище обнаружили мефедрон общей массой 100 грамм и около грамма марихуаны. Мужчина нигде не работает, но и к уголовной ответственности раньше не привлекался. Наркотики он купил через интернет и намеревался сбыть их через закладки.

В Жигулевске около 10 грамм марихуаны нашли у ранее судимого 24-летнего местного жителя. Его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. На этот раз он рассказал полицейским, что наркотик приобрел для себя, продавать не собирался.

По факту обоих случаев возбудили уголовные дела.