Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 12:36

В Самаре предлагают назвать улицу в честь норвежского полярника Нансена

Норвежский ученый оказывал помощь голодающим в Поволжье в 1921-м году
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такой памятник Нансену установлен в Саратовской области

Такой памятник Нансену установлен в Саратовской области

В Самаре предлагают назвать одну из улиц в честь норвежского полярника Фритьофа Нансена. Такое предложение озвучил депутат Михаил Матвеев во время заседания в самарской губернской думе.

Депутат предлагает переименовать одну из улиц Самары, например, Северо-восточную магистраль. "Улица в центре - продолжение Лесной, домов нет, построена недавно, название -глупое. А потом и памятник поставить Нансену где-нибудь в районе пересечения этой улицы/Ново-Садовой/Ленина", - написал депутат в Twitter.

Норвежский исследователь был одним из активных организаторов оказания помощи голодающим в Поволжье в 1921-м году. Ранее памятник норвежскому ученому был установлен в Саратовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятник Головкину, который установят в Самаре, решили доработать

Около памятника появится табличка с информацией об известном самарце (подробнее)