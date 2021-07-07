В Самаре предлагают назвать улицу в честь норвежского полярника Нансена

Такой памятник Нансену установлен в Саратовской области

В Самаре предлагают назвать одну из улиц в честь норвежского полярника Фритьофа Нансена. Такое предложение озвучил депутат Михаил Матвеев во время заседания в самарской губернской думе.

Депутат предлагает переименовать одну из улиц Самары, например, Северо-восточную магистраль. "Улица в центре - продолжение Лесной, домов нет, построена недавно, название -глупое. А потом и памятник поставить Нансену где-нибудь в районе пересечения этой улицы/Ново-Садовой/Ленина", - написал депутат в Twitter.

Норвежский исследователь был одним из активных организаторов оказания помощи голодающим в Поволжье в 1921-м году. Ранее памятник норвежскому ученому был установлен в Саратовской области.

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