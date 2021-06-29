Памятник Головкину, который установят в Самаре, решили доработать

Проект скульптуры Головкину хотят доработать

Памятник Константину Головкину, который установят в Самаре, принято решение доработать. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Ранее в Самаре выбрали эскиз скульптуры Головкина, который установят в конце года на улице Ленинградской. Итоговый вариант выбирали из нескольких предложений, однако, как сообщается на сайте депутата, в Союзе архитекторов посчитали, что те, кто не голосовал, могут не согласиться с такой смелой интерпретацией личности известного самарца.

Проект предложили доработать, "приблизив" образ к Головкина к оригиналу". Кроме того, около памятника появится табличка с информацией о том, кому посвящена скульптура.

Купец, миллионер, меценат Константин Головкин основал художественный музей, был автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги в районе спуска на улице Советской Армии.

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