В Самарской области в день могут делать 16,5 тысяч прививок от коронавируса

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в день имеют возможность делать 16,5 тысяч прививок от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, по состоянию на настоящий момент привито почти 600 тысяч человек. Ранее в области был установлен суточный рекорд по количеству привившихся, когда прививки сделали почти 14 тысяч человек.

В регионе организовано 168 прививочных пунктов, а также работают 24 передвижных комплекса. Кроме того, имеются три круглосуточных прививочных кабинета.

По последним данным, в Самарской области 203 новых заразившихся, больше всего новых случаев находят в областной столице.