Суточный рекорд по количеству привившихся от коронавируса установлен в Самарской области

В Самарской области стали чаще вакцинироваться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1 июля от коронавируса привились 13 875 человек, что стало рекордным показателем за сутки в регионе.

Первый компонент вакцины в регионе получили 555 тысяч жителей, второй компонент – 426 тысяч человек.

- Огромное спасибо всем, что откликнулись. Только все вместе мы можем сформировать коллективный иммунитет и уберечь себя и близких от тяжелого течения заболевания, последствий опасной инфекции. Это важно успеть сделать до осени, до подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Надеюсь, каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, сознательно подойдет к этому вопросу и вакцинируется. Берегите себя и будьте здоровы! - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В регионе организовано 168 прививочных пунктов, а также работают 24 передвижных комплекса. Кроме того, имеются три круглосуточных прививочных кабинета.

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