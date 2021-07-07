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Политика7 июля 2021 20:35

Дмитрий Азаров не планирует переходить на работу в Госдуму

Глава региона хочет продолжить работу в Самарской области
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Дмитрий Азаров хочет продолжать работать в Самарской области

Дмитрий Азаров хочет продолжать работать в Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что не планирует переходить на работу в Госдуму.

Ранее глава региона возглавил территориальную группу кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. При этом губернатор отмечал, что принял решение встать во главе территориальной группы кандидатов, чтобы поддержать однопартийцев.

Сейчас Дмитрий Азаров отметил, что рассчитывает продолжить работать в Самарской области в должности губернатора, сказав, что ему «нравится обустраивать родную землю».

Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область осенью 2017-го года после отставки Николая Меркушкина. До этого, в 2010-2014-м годах, Азаров был мэром Самары. В сентябре 2018 года состоялись выборы губернатора, на которых Азаров победил, набрав 72,63% голосов.