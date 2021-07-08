Венчурный фонд группы Райффайзен повторно инвестировал в российский стартап Agro.Club

Elevator Ventures, корпоративный венчурный фонд группы Райффайзен, совместно с другими международными инвесторами принял участие в инвестиционном раунде А, в ходе которого российский стартап Agro.Club получил 5 млн долларов США на дальнейшее развитие на глобальной бизнес-арене.

Ведущими инвесторами раунда стали международный фонд с аграрной экспертизой Rabo Frontier Ventures (RFV) и VentureFriends, крупный европейский венчурный фонд с фокусом на маркетплейсы, финтех и SaaS модели. Действующие инвесторы Agro.Club, включая фонд Speedinvest, также приняли участие в раунде.

В 2020 году оборот Agro.Club вырос в 10 раз до 40 млн долларов. После получения посевного раунда в начале прошлого года Agro.Club вышел на рынки Северной Америки и нарастил команду до 70 человек, включая лидеров рынка с опытом в сельском хозяйстве, e-commerce и B2B. Новые средства будут направлены на развитие в американском регионе и на рынках Западной Европы, начиная с запуска в Испании и Великобритании. Это также позволит предложить международному агробизнесу финтех-сервисы, доступные ранее только российским клиентам. Agro.Club также продолжит развивать команду и совершенствовать платформу.

В России Agro.Club — это преимущественно зерновой маркетплейс, позволяющий пользователям цифровой платформы и мобильного приложения (более 17 тысяч фермеров по данным проекта) заключать сделки купли-продажи и отслеживать конъюнктуру рынка. Agro.Club выступает связующим звеном и гарантом операций, предоставляя финансовые и логистические услуги для потенциальных партнеров.

В США и Канаде Agro.Club сотрудничает с крупными производителями семян, агрохимии и кормовых добавок, предлагая встраиваемое бизнес-решение для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов. Это полностью интегрированная платформа, настраиваемая индивидуально под каждого клиента и позволяющая выстроить систему продаж и маркетинга во взаимодействии с участниками рынка (фермеры, дистрибьюторы, корпоративная команда продаж).