В Тольятти мужчина угрожал ножом пасынку-шестикласснику

Насколько безопасно ли ребенку находиться с ним в одном доме, история умалчивает
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тольяттинские полицейские разбираются с очередным нападением на ребенка. Напомним, недавно мы сообщали о матери, которая замахнулась ножом на 6-летнего сына, сейчас, уже в другой семье, на ребенка напал отчим.
Как сообщают собственные источники корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, 3 июля Анатолий К. угрожал убийством приемному сыну. При этом мужчина держал в руках нож, что делало ситуацию еще страшнее.
Мальчику, который стал объектом агрессии – всего 12 лет, он учится в шестом классе. Где в момент конфликта ребенка с отчимом была мама школьника, пока не совсем ясно.
Уголовное дело полицейские 7 июля возбудили по статье «Угроза убийством», подозреваемый вину признал. Нож изъяли, а мужчину отпустили домой под подписку о невыезде. Насколько безопасно ли ребенку находиться с ним в одном доме, история умалчивает.
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