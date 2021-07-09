В Самаре закроют движение в районе строительства развязки на Ново-Садовой/Советской Армии

В районе строительства новой развязки перекроют движение

В Самаре перекроют движение в районе строительства крупной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Строительство развязки продлится порядка трех лет. Путепровод пройдет над улицей Ново-Садовой, по Советской Армии транспорт поедет под мостом.

Сейчас на месте идут масштабные работы, в том числе, по переустройству коммуникаций. В пятницу, 9 июля, будут перекладывать линию водопровода, из-за чего закроют движение транспорта на Советской Армии до пересечения с Ново-Садовой. Транспорт не сможет проехать с 12:00 до 21:00.

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