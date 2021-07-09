На крыше Фабрики-кухни в Самаре сделают смотровую площадку и кафе

В на крыше здания Фабрики-кухни после реставрации сделают смотровую площадку Фото: Вячеслав СОРОКИН

На крыше здания Фабрики-кухни в Самаре после реставрации разместят кафе и сделают смотровую площадку. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В здании Фабрики-кухни разместится филиал Третьяковской галереи, его техническое открытие состоится в сентябре этого года, а выставочная деятельность начнется с весны 2022-го года.

На крыше появится смотровая площадка, с которой можно будет увидеть само здание, выполненное в виде серпа и молота. Там планируют также проводить выставки.

Недавно корреспондент «КП-Самара» побывал на месте и узнал, как идет реставрация.