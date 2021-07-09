Райффайзенбанк запустил бесплатный обучающий курс для предпринимателей в России

Курс состоит из 14 видео-уроков и 16 статей, где собраны кейсы, необычные бизнес-ситуации и советы по организации бизнес-процессов.

Цель курса - рассказать о практических сторонах ведения малого бизнеса в России – от проверки идеи без больших затрат, до управленческого учета, ведения бухгалтерии, приема платежей и прохождения разного рода кризисов.

Авторы курса – предприниматели, владельцы стартапов и продуктовые менеджеры технологичного российского и иностранного бизнеса.

Регистрация открылась 8 июля, первый урок запланирован на 15 июля. По итогам обучения можно пройти тест и получить именной сертификат.