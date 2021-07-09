Вандалы пытались испортить обновленную "вертолетку" в Самаре

В Самаре обновили "вертолетку"
В Самаре нашли повреждения на обновленной вертолетной площадке. Об этом говорится в сообщении городской думы.
Ранее в Самаре открыли обновленную "вертолетку", которая еще и до реконструкции была излюбленным местом отдыха, а теперь стала особенно популярной.
Сейчас там красивые дорожки, деревья, новые пешеходные зоны, смотровые площадки, есть, где отдохнуть и взрослым, и детям.
Однако, уже нашлись те, кто пытался испортить всю эту красоту. Известно, что там пытались похитить новые дорогие растения, а также предпринимали попытку повредить ограждения.
Горожан призывают бережнее относиться к новым благоустроенным городским пространствам, сохранять чистоту и порядок.
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