Вандалы пытались испортить обновленную "вертолетку" в Самаре

В Самаре обновили "вертолетку"

В Самаре нашли повреждения на обновленной вертолетной площадке. Об этом говорится в сообщении городской думы.

Ранее в Самаре открыли обновленную "вертолетку", которая еще и до реконструкции была излюбленным местом отдыха, а теперь стала особенно популярной.

Сейчас там красивые дорожки, деревья, новые пешеходные зоны, смотровые площадки, есть, где отдохнуть и взрослым, и детям.

Однако, уже нашлись те, кто пытался испортить всю эту красоту. Известно, что там пытались похитить новые дорогие растения, а также предпринимали попытку повредить ограждения.

Горожан призывают бережнее относиться к новым благоустроенным городским пространствам, сохранять чистоту и порядок.

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