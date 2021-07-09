Райффайзенбанк: 50% россиян поддерживают COVID-free рестораны, а каждый пятый откажется от общественных мест на время эпидемии

Почти 28% опрошенных выбрали бы для путешествия COVID-free отель

Посещать такие места могут только недавно переболевшие коронавирусом или привитые от новой инфекции граждане, и 26% опрошенных считают этот подход более безопасным.

Еще 53% относятся респондентов относятся к этому нейтрально, и просто будут соблюдать новые правила. Только 21% опрошенных выступают против общественных мест, свободных от коронавируса, поскольку считают, что опасности нет и такие меры не нужны.

Особенно это важно для семей с детьми – в этой группе почти 29% респондентов поддержали введение COVID-free зон. Больше всего противников общественных мест, свободных от коронавируса, среди людей, которые только планируют создавать семью – в этой группе 33% опрошенных не видят опасности и настроены негативно.

Половина россиян готовы ходить в COVID-free рестораны – так ответили почти 70%. Среди них 23,5% сделали прививку или недавно переболели, 9% будут сдавать ПЦР-тесты, 18,5% ходят в рестораны на деловые или личные встречи по необходимости. Еще 22% опрошенных заявили, что в период эпидемии лучше избегать ресторанов и других общественных места. Около 27% откажутся от общепита, чтобы не сдавать ПЦР-тест или не делать прививку.

Средний чек при покупках в ресторанах за неделю сократился на 6%. Без учета доставки снижение составило 9%. Общая сумма покупок снизилась на 14% с учетом заказов с доставкой и на 20% без учета доставки еды.

«Мы видим, что активность клиентов в ресторанах снизилась незначительно - за счет доставки и работы летних веранд. Использование онлайн-сервисов, в том числе для доставки еды, уже устоявшийся тренд, который поддерживает спрос даже в сложной эпидемиологической ситуации. Расходы клиентов вернулись к стандартным показателям, стали разнообразными и сбалансированными по категориям. В период отпусков многие планируют путешествия и используют онлайн-платежи и переводы», - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка.

Почти 28% опрошенных выбрали бы для путешествия COVID-free отель, считая его более безопасным. И опять же это наиболее важно это для семей с детьми – в этой группе более 31% респондентов предпочтут такой отдых.

Более 60% россиян не откажутся от путевки или тура, если отель потребует сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Лояльнее всего к мерам безопасности в отелях из-за коронавируса относятся в семьях с пожилыми людьми – здесь 64% респондентов поддержат их.