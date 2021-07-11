Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС

Огонь прошел уже 152 гектара. Фото: скрин видео

В Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара. Соответствующий документ глава города Николай Ренц подписал в 19.00 10 июля.

По сообщению регионального ГУ МЧС, к утру 11 июля огонь прошел площадь в 152,2 га. Всю ночь пожарные окарауливали территорию, стремясь не допустить распространение огня в сторону Портпоселка, а с утра вновь приступили к тушению.

Помощь людям оказывает пожарный вертолет Ми-8, пожарный корабль, бойлеры единовременно подвозят по 200 тонн воды. На тушении крупного лесного пожара в Тольятти заняты 310 человек.

В непосредственной близости от места пожара находится санаторий «Лесное», в котором находятся 224 человека. Для их эвакуации в случае необходимости уже все готово.