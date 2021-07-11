«Основная версия – поджог»: власти рассказали про причины лесного пожара в Тольятти

С огнем борются уже вторые сутки подряд. Фото: скрин видео

Глава Автограда Николай Ренц рассказал о наиболее вероятных причинах пожара в лесу Тольятти 10-11 июля 2021. По словам главы города, с большой долей вероятности речь идет о поджоге.

- Правоохранители Тольятти уже возбудили уголовное дело, - сообщил Николай Ренц.

По словам главы города, первая, и наиболее вероятная версия возникновения крупного лесного пожара в Тольятти - это поджог.

- Мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки, - пояснил Николай Ренц.

Он пообещал, что силовики будут изучать расставленные по лесу камеры видеонаблюдения.

Глава Тольятти подчеркнул, что если бы в пожаре была виновата брошенная в лесу бутылка, стекло которой сработало бы как естественная линза, то огонь полыхнул бы раньше – ведь жара стоит уже много дней.

- Сейчас основная версия - поджог, - резюмировал глава города.

Крупный лесной пожар в Тольятти начался около трех часов дня в субботу, 10 июля. Локализовать его удалось только к 17.45 11 июля. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем, который прошел уже более 152 га.