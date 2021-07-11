Дмитрий Азаров: «Средства на восстановление тольяттинских лесов выделим из областного бюджета»

Крупный лесной пожар в Тольятти тушат вторые сутки. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Средства на восстановление тольяттинских лесов будут выделены из бюджета Самарской области. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров. Он провел выездное совещание на месте тушения крупного лесного пожара в Центральном районе Тольятти 11 июля.

Губернатор отметил, что пожарным удалось отстоять от огня Портпоселок и санаторий «Лесное». Напомним, в 17.45 огонь был локализован и сейчас огнеборцы продолжают тушение.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для жителей Тольятти лес имеет особое значение, однако находятся злоумышленники, которые устраивают пожары. Причина возгорания пока еще устанавливается, ведется следствие. Но уже сегодня у правоохранительных органов нет сомнений, что это был поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры.

- Я очень надеюсь, что совместно с жителями Тольятти и правоохранительными органами мы найдем негодяев, которые подожгли тольяттинский лес, - заявил Дмитрий Азаров. - Горожане его холят и лелеют, тратят свои силы и средства на восстановление леса. Но находятся такие злодеи, которые наносят ущерб городу, людям, нашему лесу.

Губернатор пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. В частности, на территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек.

- В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса.