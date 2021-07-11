С крупным лесным пожаром в Тольятти борется уже почти 500 человек

В Тольятти продолжают тушить лесной пожар. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, как тушат крупный лесной пожар в Тольятти 11 июля 2021 года. Он отметил, что в субботу, 10 июля, борьбу с огнем осложнял сильный ветер - его порывы достигали 25 метров в секунду.

- Нашей главной задачей было не допустить распространение огня в сторону Портпоселка. Утром мы провели рекогносцировку и приняли решение направить дополнительное оборудование, гусеничную технику для расчистки широких просек, чтобы не допустить переход огня на лес за просекой. Нам удалось выполнить эту задачу,- отметил Олег Бойко.

11 июля количество огнеборцев на лесном пожаре в Тольятти было увеличено до 492 человек, на месте работало уже 256 единиц техники.

- Дополнительно прибыл самолет-амфибия Бе-200, за четыре часа работы он сделал 21 сброс и улетел на заправку, - пояснил Олег Бойко.

В 17.45 пожарные объявили о локализации огня, его распространение было остановлено.

- Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы ликвидировать все горящие пеньки и порубочные остатки, которые разгораются от ветра, его порывы достигают 17-18 метров,- рассказал Олег Бойко. - Сейчас 210 человек работают непосредственно с ранцевыми огнетушителями, они идут по территории и производят проливку.

Как рассказал Олег Бойко, после захода солнца пожарные проведут перегруппировку, по мере возможности продолжат тушение и окарауливание. А уже в 4.30 утра 12 июля начнет работать авиация.

- Сил и средств достаточно, администрация Тольятти обеспечивает участников тушения всем необходимым,- отметил Олег Бойко. - К исходу дня 12 июля планируем ликвидацию пожара

Напомним, сейчас основной версией возникновения возгорания считается поджог. На месте уже нашли остатки канистры, правоохранители возбудили уголовное дело.