Лесной пожар в Тольятти 11 июля 2021: 150 гектаров леса тушат вторые сутки

В Тольятти продолжают тушить лес. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Лесной пожар в Тольятти 11 июля 2021 года тушат уже второй день. Возгорание началось 10 июля в три часа дня Сообщение поступило на пульт дежурного МЧС. Пожар начался на территории 17 лесничества в Центральном районе. К вечеру огонь прошел 35 гектаров, но справиться с ним быстро не удалось.

Тушат пожар уже второй день. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Пожарные сразу начали проводить опашку, чтобы локализовать пламя, подготовили автобусы для возможной эвакуации людей из санатория "Лесной". Руководство МЧС сразу рассказало, что усложняют ситуацию интенсивные порывы ветра, который дует в переменных направлениях.

- В пять часов был развернут оперативный штаб, в 19.00 главой города установлен режим функционирования ЧС. В 23.00 прибыл вертолет МИ-8 из Жуковского и приступил к тушению пожара. В течение ночи производилось окарауливание места пожаров, с рассветом приступили к тушению. На месте находится более 300 человек и более 80 единиц техники. Вертолет продолжил работать с утра, - рассказал руководитель ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

Дымом окутано все вокруг. Фото: Андрей Дербенев

Уже в четыре утра прибыл пожарный корабль, с Волги развернуто две магистральных линии. Также пригнаны бойлеры - к месту пожара доставляется около 200 тонн воды единовременно.

Специальная лаборатория проводит постоянные замеры воздуха. Зафиксировано превышение ПДК по углекислому газу на 1,1%. Жители окружающих районов отмечают, что запах дыма хорошо чувствуется и в самом городе. Роспортебнадзор будет проводить постоянные проверки воздуха. Жителям ближайших районов рекомендуют не открывать окна, использовать марлевые увлажненные маски, меньше выходить на улицу, плотно закрывать двери, затыкая щели, провести влажную уборку помещения, больше пить воды и несладких отваров шиповника, брусники, зеленый чай.

- Также стоит исключить физическую активность, принимать душ, не носить контактные линзы, а при ухудшении самочувствия - обратиться к врачам, - отметили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, общая площадь возгорания составляет 152,6 га. Угрозы постройкам и людям нет, однако процесс тушения осложняет сильный ветер. Ситуация с пожаром находится на контроле губернатор области. Площадь активного горения в МЧС уточняют. В пожаре никто не погиб и не пострадал.

Стоит отметить, что в последние дни ситуация с лесными пожарами в России очень напряженная. Прямо сейчас пожарные борются с огнем в лесах Челябинской области. Здесь есть погибший и пострадавшие.

Жители Тольятти же подозревают, что лес горит не просто так и нашлись поджигатели, которым не дает покоя молодая поросль.

- Там, где случился пожар, нет даже тенька, чтобы шашлыки жарить. Опять поджоги, все надеются эту территорию застроить, - возмущаются жители города. В МЧС пока информацию о причинах пожара не комментируют.

В 2010 году Тольятти также потрясли масштабные лесные пожары. Жителям казалось, что в городе заканчивается воздух, так активно огонь пожирал зеленые насаждения.

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