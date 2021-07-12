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Общество12 июля 2021 8:17

В Самарской области пенсионер перевел телефонным мошенникам более 1 млн рублей

Полиция призывает быть бдительными и не разговаривать по телефону с незнакомцами
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области пенсионер перевел деньги мошенникам

В Самарской области пенсионер перевел деньги мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионер из Сызрани перевел телефонным мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказали в полиции, жертвой мошенников стал доверчивый 73-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный якобы из финансового учреждения и предложил "сохранить деньги от мошенников".

Путем уговоров мошенник убедил пожилого мужчину оформить кредит онлайн и перевести полученные средства на указанный счет. Всего пенсионер перевел 1,1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самарской области 80-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,6 млн рублей.

В полиции призывают быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников, не продолжать разговор по телефону с незнакомцами и не сообщать личные данные о своем банковском счете.