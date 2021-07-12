Самарцы провели товарищеский матч в Екатеринбурге

Самарские "Крылья Советов" сыграли товарищеский матч с "Уралом" в Екатеринбурге.

"Крылья" в прошлом сезоне выиграли в ФНЛ и вернулись в премьер-лигу, где уже выступает "Урал". Со своим будущем соперником в чемпионате самарцы играли в Екатеринбурге и провели три тайма.

Хозяева в этом матче оказались сильнее, "Крылья" уступили со счетом 1:3. Отличиться забитым голом в составе самарцев сумел Дмитрий Цыпченко.

В РПЛ свой первый матч в сезоне "Крылья" проведут на домашнем стадионе 25 июля, встретившись с грозненским "Ахматом".

Пока же в Самаре свой новый сезон в ФНЛ начал тольяттинский "Акрон".