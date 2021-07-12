Строительство нового COVID-госпиталя в Самаре попало на видео

Работы идут полным ходом Фото: скриншот

В Самаре на видео попало строительство нового коронавирусного госпиталя в больнице Середавина. С квадрокоптера строительные работы снял видеоблогер Евгений Щекин. Принимать первых пациентов лечебное учреждение будет готово уже в августе. Модульный инфекционный корпус предназначен для инфекционных больных и нужен в первую очередь для того, чтобы разгрузить основные помещения больницы.

- Открытие этого госпиталя очень важно, ведь благодаря ему появится возможность не "отбирать" койки у пациентов с другими заболеваниями, - рассказывали уже не раз эксперты-медики.

Сам госпиталь рассчитан на 70 коек, все с кислородом, 10 из них - реанимационные. Также здесь будут два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями. Сейчас здание уже практически готово - собраны стены, крыша, ведется внутренняя отделка. Оно будет сине-белого цвета. Сейчас рядом с госпиталем уже укладывают асфальт.

Сейчас в госпитале в первую очередь будут размещать больных коронавирусом, особенно тех, кто поступает к медикам в тяжелом состоянии. В будущем здесь смогут проходить лечение и пациенты с другими инфекционными заболеваниями.